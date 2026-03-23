Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse

L’homme a critiqué sur Instagram l’interdiction de déplacement instaurée lors de la fête de Nyepi, le Nouvel An hindou largement célébré sur l’île de Bali, en Indonésie, relate Le Figaro.
Le jeune homme, un ressortissant suisse dont l’identité n’a pas été dévoilée, a ouvertement critiqué les règles instaurées sur l’île de Bali durant la fête religieuse hindoue et tenu des propos injurieux: “Fuck Nyepi and fuck your rules too” (“Nique Nyepi et niquez vos règles aussi”, a-t-il posté sur une story Instagram jeudi dernier, avant d’être dénoncé par d’autres utilisateurs et finalement arrêté par la police locale samedi, ont annoncé ce dimanche les autorités balinaises. Il risque jusqu’à 5 ans de prison pour incitation à la haine.
Le jeune homme, un ressortissant suisse dont l’identité n’a pas été dévoilée, a ouvertement critiqué les règles instaurées sur l’île de Bali durant la fête religieuse hindoue et tenu des propos injurieux: “Fuck Nyepi and fuck your rules too” (“Nique Nyepi et niquez vos règles aussi”, a-t-il posté sur une story Instagram jeudi dernier, avant d’être dénoncé par d’autres utilisateurs et finalement arrêté par la police locale samedi, ont annoncé ce dimanche les autorités balinaises. Il risque jusqu’à 5 ans de prison pour incitation à la haine.
“Jour du silence”
Lors de ce “jour du silence”, porté sur l’introspection, les habitants mais aussi les touristes présents sur l’île indonésienne sont tenus de rester chez eux durant 24 h. Le travail, les déplacements, les divertissements et même la consommation d’électricité sont déconseillés. Le jeune homme a manifestement bravé cette interdiction avec défiance, se vantant de profiter du “confinement” imposé pour apprécier le calme ambiant, ponctué du commentaire insultant. Mal lui en a pris. En effet, on ne rigole pas avec les traditions en Indonésie, chaque année confrontée à l’irrespect de quelques touristes désinvoltes.
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