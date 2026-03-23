Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse

“Jour du silence”

Lors de ce “jour du silence”, porté sur l’introspection, les habitants mais aussi les touristes présents sur l’île indonésienne sont tenus de rester chez eux durant 24 h. Le travail, les déplacements, les divertissements et même la consommation d’électricité sont déconseillés. Le jeune homme a manifestement bravé cette interdiction avec défiance, se vantant de profiter du “confinement” imposé pour apprécier le calme ambiant, ponctué du commentaire insultant. Mal lui en a pris. En effet, on ne rigole pas avec les traditions en Indonésie, chaque année confrontée à l’irrespect de quelques touristes désinvoltes.