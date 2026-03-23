Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse


Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse
L’homme a critiqué sur Instagram l’interdiction de déplacement instaurée lors de la fête de Nyepi, le Nouvel An hindou largement célébré sur l’île de Bali, en Indonésie, relate Le Figaro.

Le jeune homme, un ressortissant suisse dont l’identité n’a pas été dévoilée, a ouvertement critiqué les règles instaurées sur l’île de Bali durant la fête religieuse hindoue et tenu des propos injurieux: “Fuck Nyepi  and fuck your rules too” (“Nique Nyepi et niquez vos règles aussi”, a-t-il posté sur une story Instagram jeudi dernier, avant d’être dénoncé par d’autres utilisateurs et finalement arrêté par la police locale samedi, ont annoncé ce dimanche les autorités balinaises. Il risque jusqu’à 5 ans de prison pour incitation à la haine.
 

“Jour du silence”

Lors de ce “jour du silence”, porté sur l’introspection, les habitants mais aussi les touristes présents sur l’île indonésienne sont tenus de rester chez eux durant 24 h. Le travail, les déplacements, les divertissements et même la consommation d’électricité sont déconseillés. Le jeune homme a manifestement bravé cette interdiction avec défiance, se vantant de profiter du “confinement” imposé pour apprécier le calme ambiant, ponctué du commentaire insultant. Mal lui en a pris. En effet, on ne rigole pas avec les traditions en Indonésie, chaque année confrontée à l’irrespect de quelques touristes désinvoltes.
Autres articles
Lundi 23 Mars 2026
7sur7.be



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène)

Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène) - 23/03/2026

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère - 23/03/2026

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation - 23/03/2026

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts - 23/03/2026

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant - 23/03/2026

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat - 23/03/2026

Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent

Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent - 23/03/2026

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP) - 23/03/2026

Détroit d'Ormuz: Oman dit

Détroit d'Ormuz: Oman dit "travailler activement" pour mettre en place un passage sécurisé - 23/03/2026

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran - 23/03/2026

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations - 23/03/2026

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké - 23/03/2026

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse - 23/03/2026

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves - 23/03/2026

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur - 23/03/2026

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril - 23/03/2026

Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers

Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers - 23/03/2026

Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur”

Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur” - 23/03/2026

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye - 23/03/2026

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation - 23/03/2026

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com”

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com” - 23/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières - 23/03/2026

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars - 23/03/2026

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu - 23/03/2026

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance - 23/03/2026

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets)

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets) - 23/03/2026

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF - 23/03/2026

Mantes-la-Jolie: Adama Gaye prend la ville à la droite

Mantes-la-Jolie: Adama Gaye prend la ville à la droite - 23/03/2026

Paris: Grégoire donné largement gagnant, Dati échoue à ravir la capitale aux socialistes (estimations)

Paris: Grégoire donné largement gagnant, Dati échoue à ravir la capitale aux socialistes (estimations) - 22/03/2026

Benoît Payan confortablement réélu à Marseille, la gauche hors-LFI résiste au RN Allisio (estimations)

Benoît Payan confortablement réélu à Marseille, la gauche hors-LFI résiste au RN Allisio (estimations) - 22/03/2026

RSS Syndication