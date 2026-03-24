Diomaye Faye en visite officielle en Espagne pour renforcer la coopération bilatérale

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce mardi à destination de Madrid, dans le cadre d’une visite officielle au Royaume d’Espagne, prévue du 24 au 26 mars 2026.



Ce déplacement s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations historiques d’amitié et de coopération entre le Sénégal et l’Espagne.



Selon la note de la Présidence de la République, au cours de son séjour, le chef de l’État sénégalais aura des échanges de haut niveau avec les autorités espagnoles. Les discussions devraient porter sur le renforcement du partenariat bilatéral ainsi que sur l’exploration de nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs d’intérêt commun.

