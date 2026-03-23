Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat

Le principal parti d'opposition béninois Les Démocrates a annoncé lundi ne soutenir aucun candidat à l'élection présidentielle du 12 avril, à laquelle il ne peut pas participer.



Le parti est en crise depuis qu'il a été exclu du contrôle faute d'un nombre suffisant de parrainages et depuis la démission début mars de son président, l'ex-chef de l'Etat Thomas Boni Yayi, pour des raisons de santé.



A l'issue d'un Conseil national du parti commencé dimanche à Cotonou, le secrétaire administratif, Kamar Ouassagari, a annoncé que Les Démocrates ont "décidé souverainement de ne soutenir aucun candidat en lice" pour le scrutin présidentiel.



Mais il a réaffirmé leur "ouverture permanente au dialogue dans un esprit républicain".



Au pouvoir depuis 2016, le président du Bénin, Patrice Talon, va passer la main en avril après deux mandats de cinq ans, conformément à la Constitution. Son dauphin et ministre des Finances Romuald Wadagni fait figure d'ultra-favori pour lui succéder.



Ce dernier n'aura qu'un seul adversaire à l'élection présidentielle, l'opposant Paul Hounkpè des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), considéré comme modéré.



Les cadres et militants des Démocrates ont par ailleurs élu à la tête du parti Noureini Atchadé, ancien député, qui a appelé à la mobilisation et à la relance de la formation politique.



"C'est maintenant que le plus dur commence", at-il déclaré devant les participants, les exhortant à "s'organiser" et à "se mettre en rangs de bataille pour réveiller le pays".



"Nous participons à toutes les élections" à venir, a-t-il également assuré.

