Téléphone volé de 120 000, revendu à 7000 : Pour quelques litres de carburant, le Taximan sacrifie sa liberté

À Mbour, une affaire aussi surprenante que révélatrice de la précarité sociale secoue les chroniques judiciaires. D’après le quotidien L’Observateur, un père de famille, taximan de son état, risque six mois de prison ferme pour un vol aussi audacieux qu’improbable.Les faits remontent au début du mois de mars, dans un bar de Saly Portudal. Ce jour-là, S. Guèye, venu se détendre, se retrouve au cœur d’une scène chaotique : une violente bagarre éclate entre plusieurs clients.Profitant de la confusion générale, il feint d’intervenir pour séparer les protagonistes. Mais derrière ce geste en apparence citoyen se cache une tout autre intention. Il se glisse discrètement sous une table et subtilise le téléphone portable d’un serveur, A. Baldé.Ce qu’il ignore à cet instant, c’est qu’il est filmé par les caméras de surveillance.Pensant avoir réussi son coup, S. Guèye commet une erreur fatale : il revient le soir même dans le même établissement. Entre-temps, la victime et ses collègues ont exploité les images des caméras et identifié clairement le suspect.Il est alors interpellé sur place avant d’être remis aux forces de l’ordre du commissariat urbain de Saly Portudal. Placé sous mandat de dépôt, il est écroué à la prison de Mbour.Devant le Tribunal d’instance de Mbour, l’affaire prend une tournure plus humaine. La victime affirme que, outre le téléphone estimé à 120 000 FCFA, la somme de 8 000 FCFA lui a également été dérobée.Dans un premier temps, le prévenu nie en bloc. Mais face aux éléments accablants, il finit par reconnaître le vol du téléphone. En revanche, il continue de contester la disparition de l’argent.Son explication laisse sans voix : il affirme avoir revendu l’appareil à seulement 7 000 FCFA pour acheter du carburant, nécessaire à son activité de taximan.Marié et père de deux enfants, S. Guèye a plaidé la clémence du tribunal, invoquant des difficultés financières. Mais le parquet, lui, est resté inflexible.Le procureur de la République a requis une peine de six mois de prison ferme. Le verdict est attendu le 26 mars, une date décisive pour cet homme dont le geste désespéré pourrait lui coûter sa liberté.