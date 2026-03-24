Présentation des résultats du rapport de validation : Le Sénégal gagne un score de 89/100 selon l’ITIE

Le Sénégal gagne 89/100 points. C’est une révélation faite par le président du comité national de l’ITIE (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal), Thialy Faye, lors d’un point de presse tenu, ce matin, avec les journalistes. Un score jugé très bon dans la mise en œuvre de la norme ITIE 2023.



Selon lui, ce résultat est le fruit d’un engagement collectif fort et constant des parties prenantes (État, Entreprises extractives et société civile) réunis au sein du comité national ITIE. Ses performances remarquables traduisent l’ampleur des progrès réalisés par notre pays dans la gouvernance du secteur extractif. À cet égard, le conseil d’administration de l’ITIE International a salué l’engagement soutenu de l’État en faveur de la transparence ainsi que le rôle moteur du Sénégal en matière de divulgation régulière, fiable et détaillée des informations. D’ailleurs, des avancées significatives ont été relevées dans la mise en œuvre des réformes notamment celles relatives à la propriété effective ainsi que la contribution déterminante de l’ITIE à l’amélioration du cadre juridique et des pratiques de gouvernance. Ainsi, le Sénégal demeure parmi les plus performants de l’initiative, si l’on se fie au classement mondial qui le place dans le top 3 aux côtés du Royaume Uni et de l’Argentine.



Toutefois, si ces résultats témoignent de progrès solides, ils mettent également en lumière des défis importants qu’il faut relever dans les années à venir. Il s’agit de la nécessité de renforcer la transparence des transferts infranationaux afin de garantir que les revenus extractifs profitent pleinement aux communautés locales, l’importance d’améliorer la traçabilité des flux financiers entre l’Etat et les entreprises publiques, développer des analyses plus approfondies des données relatives à la mobilisation des recettes et aux projections ainsi que d’assurer un suivi rigoureux des obligations sociales, environnementales des entreprises...