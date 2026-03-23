Journée mondiale de l’eau : l’Afrique mise sur une vision inclusive à l’horizon 2063 ( Cheikh Tidiane Dieye)


Journée mondiale de l’eau : l’Afrique mise sur une vision inclusive à l’horizon 2063 ( Cheikh Tidiane Dieye)

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, célébrée cette année sous le thème « L’eau et le genre », le ministre de l'hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye a dans son discours salué la nouvelle orientation stratégique pour le continent, à travers la Vision africaine de l’eau 2063.

Adoptée lors de la 39ᵉ session ordinaire de l’Assemblée de l'Union africaine à Addis-Abeba, cette vision se veut un cadre continental de référence pour accompagner la mise en œuvre de l’Agenda 2063.

Elle ambitionne de faire de l’eau un levier central de développement, en contribuant notamment à l’éradication de la pauvreté, à la sécurité alimentaire, à l’industrialisation, ainsi qu’à la résilience face aux changements climatiques.

Selon le président du Conseil des Ministres africains chargés de l'eau, Cheikh Tidiane Dièye, la Vision africaine de l’eau 2063 accorde une place importante aux questions d’égalité des sexes et d’inclusion sociale. Elle met en avant la nécessité de traduire ces engagements en résultats concrets, en intégrant l’équité dans la gouvernance de l’eau et l’accès aux services.

Dans cette dynamique, les États africains sont appelés à garantir une participation active des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables, en leur assurant un accès équitable aux ressources et une meilleure répartition des bénéfices.

L’objectif est de promouvoir un changement systémique, basé sur des politiques inclusives et des mécanismes de gestion participative, tant au niveau national que dans les accords transfrontaliers liés aux bassins hydrographiques.

Élaborée sous l’égide de la Commission de l’Union africaine et du Conseil des ministres africains chargés de l’eau, cette vision dépasse le cadre sectoriel pour s’imposer comme une stratégie globale de développement durable.

Elle s’articule autour de huit objectifs majeurs, parmi lesquels : l’accès universel à l’eau et à l’assainissement ; la gestion durable des ressources hydriques ; la bonne gouvernance ; la résilience climatique ; le développement de l’économie bleue ; et le renforcement des capacités humaines.

Dans le cadre du plan de mise en œuvre 2026-2033, un appel est lancé pour renforcer l’implication des femmes et des jeunes dans les programmes structurants, notamment ceux liés à la gestion intégrée des ressources en eau et aux infrastructures hydrauliques.

La Vision africaine de l’eau 2063 offre également une opportunité de renforcer la position du continent sur la scène internationale. À ce titre, le Sénégal, en tant que président en exercice de l’AMCOW et coprésident de la Conférence des Nations Unies sur l’eau 2026, entend porter une voix africaine commune pour accélérer l’atteinte de l’Objectif de développement durable n°6.

Face aux défis liés à l’eau, les acteurs institutionnels, les partenaires techniques et financiers, la société civile et le secteur privé sont appelés à unir leurs efforts.

L’objectif est clair, souligne le ministre Cheikh Tidiane Dièye : "investir massivement, promouvoir une gouvernance inclusive et encourager l’innovation", afin d’améliorer durablement les conditions de vie des populations africaines, en particulier celles des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables.

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Lundi 23 Mars 2026
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