Quand le spectacle vire au drame : Un « Faux lion » exécute une acrobatie, se rate et meurt en se brisant le cou à Dagana

Ce qui devait être un moment de fête s’est transformé en tragédie. À Dagana , une séance de simb, ce jeu traditionnel de “faux lions” très prisé, a été brutalement interrompue par la mort tragique de Cheikh A.T. Lô. Un drame survenu sous les yeux d’un public médusé, comme le rapporte le quotidien L’Observateur .



Une fête populaire qui tourne au cauchemar



Les faits se sont déroulés dans le quartier de Diamaguène , où une foule nombreuse s’était réunie pour assister à une séance de simb. Entre danse, théâtre et performances physiques, ces spectacles attirent habituellement un public enthousiaste.



Ce dimanche-là, l’ambiance était à la fête. Les “faux lions” enchaînaient les chorégraphies acrobatiques, captivant les spectateurs. Mais en quelques secondes, tout a basculé.



Une figure mal exécutée, un choc fatal



Au cœur de la prestation, Cheikh A.T. Lô tente une acrobatie apparemment maîtrisée. Prenant son élan, il s’apprête à effectuer un saut au-dessus d’un autre participant accroupi.



Mais le geste tourne mal.



L’artiste rate sa réception et chute violemment. Sa tête heurte le sol en premier, avant que le reste de son corps ne suive. Selon les premières constatations, il se serait brisé le cou sur le coup.



L’incompréhension puis la panique



Allongé sur le sable, inerte, Cheikh A.T. Lô ne suscite pas immédiatement l’inquiétude. Le public, habitué à ses mises en scène spectaculaires, croit d’abord à une nouvelle figure artistique.



Mais les secondes passent… et l’artiste ne se relève pas.



L’inquiétude gagne progressivement la foule, laissant place à la panique et à la stupeur face à l’irréversibilité de la situation.



Une enquête ouverte



Alertées vers 21 heures, les forces de l’ordre se rendent rapidement sur les lieux. Les premières constatations sont effectuées au niveau du district sanitaire local.



Sur instruction du procureur, une autopsie a été ordonnée afin de déterminer avec précision les causes du décès. Une enquête a également été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident, mais aussi sur les conditions d’organisation de l’événement.