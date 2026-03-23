Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent


Le dollar monte après l'ultimatum de Trump, l'or et l'argent chutent

Le dollar monte lundi après l'ultimatum de Donald Trump exigeant l'ouverture du détroit d'Ormuz sans quoi il ciblerait les centrales électriques en Iran, les investisseurs préférant au contraire retirer leurs liquidités de l'or et de l'argent.

L'échéance fixée par le président américain est lundi à 23h44 GMT. Si ses menaces sont mises à exécution, l'Iran a averti qu'il fermera complètement ce point de passage maritime crucial par lequel transite en temps normal près de 20% des hydrocarbures mondiaux.

Téhéran est également menacé un peu plus tôt de frapper les infrastructures clés du Moyen-Orient.

"Les événements survenus au cours du week-end ont renforcé les craintes d'une issue plus perturbatrice pour l'économie mondiale, alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans sa quatrième semaine", constate Lee Hardman, du MUFG.

"Le dollar prospère dans ce type de configuration" où les taux d'emprunts montent et la liquidité se font rares, car il devient "indispensable" pour les investisseurs afin de couvrir leurs pertes ailleurs, par exemple, selon Stephen Innes, de SPI AM.

Le billet vert est d'ailleurs la devise dans laquelle se négocie le nombre de produits énergétiques. Ou Fatih Birol, directeur de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a averti que le monde pourrait connaître sa pire crise de l'énergie depuis des décennies.

Une accélération de l'inflation présage aussi de taux plus hauts de la Réserve fédérale (Fed). Mais les analystes anticipent également des hausses de taux de la part de la Banque centrale européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE).

Aussi, la conception américaine tire davantage son épingle du jeu car "les économies en Asie et en Europe seront plus durement touchées par la montée des risques de stagflation" que les Etats-Unis, estime M. Hardman, de MUFG.

Vers 10H25 GMT (11H25 à Paris), la devise américaine prenait 0,69% à l'euro, à 1,1491 dollar. Elle progressait également de 0,57% face à la livre britannique et de 0,21% face au yen japonais.

A l'inverse, l'or, valeur refuge concurrente du billet vert, tombait de 4,98% à 4.268,50 dollars l'once, après avoir perdu plus de 8,46%, et l'argent reculait de 5,94%, à 63,9060 dollars l'once, suivant une chute de 10,21% plus tôt lundi.

Le métal jaune a effacé l'intégralité de ses gains depuis le début de l'année.

L'Australie étant un pays exportateur de matières premières, la devise du pays reculait de 1,38%, à 1,4439 dollar australien pour un dollar, plombé par la perspective d'un ralentissement de la croissance des principales économies mondiales, indique Carol Kong, analyste chez CBA.

 

Cours de lundi Cours de vendredi

--------------------------------

10h25 GMT 22h00 GMT

EUR/USD 1,1491 1,1572

EUR/JPY 183,36 184,25

EUR/CHF 0,9113 0,9118

EUR/GBP 0,8663 0,8673

USD/JPY 159,57 159,23

USD/CHF 0,7930 0,7879

GBP/USD 1,3264 1,3341

Autres articles
Lundi 23 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène)

Vulgarisation des politiques publiques : la Coalition Diomaye Président apparaît comme un levier stratégique indispensable pour accompagner et consolider l’action gouvernementale (Lamine Sène) - 23/03/2026

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère

Politique : Barthélémy Dias entame une tournée dans le département de Linguère - 23/03/2026

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation

Valorisation de la recherche : le Sénégal mise sur le transfert de technologie pour accélérer son industrialisation - 23/03/2026

Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse

Un touriste suisse risque la prison à Bali pour avoir critiqué une fête religieuse - 23/03/2026

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts

Un avion percute un camion de pompiers à l’aéroport de LaGuardia à New York: deux morts - 23/03/2026

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant

MBACKÉ- Une marche citoyenne en perspective pour sortir plus de 750 jeunes de l’emprise du diluant - 23/03/2026

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat

Présidentielle au Bénin: le principal parti d'opposition ne soutiendra aucun candidat - 23/03/2026

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP)

Des explosions entendues à Téhéran (journaliste AFP) - 23/03/2026

Détroit d'Ormuz: Oman dit

Détroit d'Ormuz: Oman dit "travailler activement" pour mettre en place un passage sécurisé - 23/03/2026

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran

Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran - 23/03/2026

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations

Zac Mbao : une fabrique clandestine de glaces insalubres démantelée, quatre arrestations - 23/03/2026

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké

Vol à moto et vengeance populaire : un «Jakarta» agressé, l’auteur lynché puis arrêté à Mbacké - 23/03/2026

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse

Mystère macabre à Sandiara : : un homme étranglé et abandonné en pleine brousse - 23/03/2026

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves

Crise pétrolière : L’AIE consulte ses membres pour un nouveau déblocage de réserves - 23/03/2026

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur

Wakhinane-Nimzatt: une étudiante en droit ébouillante son oncle présumé voleur - 23/03/2026

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril

Transport routier : Les syndicats décrètent une grève totale du 30 mars au 01 avril - 23/03/2026

Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers

Moyen-Orient : les secousses se poursuivent sur les marchés financiers - 23/03/2026

Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur”

Parcelles Assainies /Vol, honte et chute: démasquée pour 4 millions, elle se jette du 2e étage pour “sauver son honneur” - 23/03/2026

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye

Offense au Chef de l’État : Sidikh Traoré recule et présente ses excuses à Diomaye - 23/03/2026

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation

Castors : un faux dentiste démasqué après des soins catastrophiques…Il exerçait depuis 1998 sans autorisation - 23/03/2026

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com”

Cybercriminalité-Piratage numérique à Dakar : la chute des cerveaux derrière “Senabonnement.com” - 23/03/2026

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières

Conflit au Moyen-Orient : Le Brent franchit les 113 dollars après les menaces sur les infrastructures pétrolières - 23/03/2026

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars

Pétrole: le baril de WTI franchit les 100 dollars, le Brent en hausse de 1,73% à 113,44 dollars - 23/03/2026

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu

Issy-les-Moulineaux: André Santini (UDI), maire depuis 1980, réélu - 23/03/2026

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance

L'ultimatum de Trump à Téhéran approche de son échéance - 23/03/2026

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets)

Grégoire élu maire de Paris avec 50,52% des voix, neuf points devant Dati (résultats complets) - 23/03/2026

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF

La Courneuve: l'Insoumis Aly Diouara l'emporte avec le soutien du PCF - 23/03/2026

Mantes-la-Jolie: Adama Gaye prend la ville à la droite

Mantes-la-Jolie: Adama Gaye prend la ville à la droite - 23/03/2026

Paris: Grégoire donné largement gagnant, Dati échoue à ravir la capitale aux socialistes (estimations)

Paris: Grégoire donné largement gagnant, Dati échoue à ravir la capitale aux socialistes (estimations) - 22/03/2026

Benoît Payan confortablement réélu à Marseille, la gauche hors-LFI résiste au RN Allisio (estimations)

Benoît Payan confortablement réélu à Marseille, la gauche hors-LFI résiste au RN Allisio (estimations) - 22/03/2026

RSS Syndication