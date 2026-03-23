Rebond vigoureux des Bourses européennes après des propositions de Trump sur l'Iran

Les marchés boursiers européens rebondissent nettement à la mi-séance, dans la foulée d'une chute des prix du pétrole, après des propositions de Donald Trump évoquant de "très bonnes" discussions avec l'Iran concernant une "résolution complète et totale de +nos+ hostilités au Moyen-Orient".
Après avoir reculé de plus de 2% dans la matinée, la Bourse de Paris prenait 1,53% vers 11H30 GMT, Francfort 1,92%, Milan 1,24% et Londres 0,18%.
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