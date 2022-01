Sicap-Liberté : « L’issue des élections est pour nous une victoire » (Zahra Iyane Thiam).

La candidate malheureuse aux élections municipales dans la commune des Sicap-Liberté, Zahra Iyane Thiam a reconnu sa défaite à l’issue des élections locales du 23 janvier dernier.



« L’issue des élections est pour nous une victoire », a-t-elle expliqué cet après-midi, à l’occasion de son déplacement à la Fanzone qu’elle a installée dans sa localité pour permettre aux populations de sa commune de suivre la Can Cameroun 2021. Le scrutin qui s’est déroulé sans incident majeur à Sicap - Liberté, motive son sentiment de vouloir poursuivre le travail entamé pour préparer les prochaines législatives. Elle a néanmoins relevé la transparence du système électoral que plusieurs candidats de l’opposition avaient décrié avant les élections et les invite à plus de responsabilités dans leurs positions.



Zahra Iyane Thiam a, toutefois, reçu le nouveau maire qui a effectué le déplacement à la Fan’s zone des Sicap-Liberté pour vivre ensemble la première période du match opposant le Sénégal au Cap-Vert. Elle a confié l’avoir invité à venir communier avec les populations...