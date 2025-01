Seydina Mamadou Makhtar Laye appelle à l’unité et à la patience : Un discours éclatant pour un Sénégal en paix

Lors de la cérémonie marquant le 145e anniversaire de Mame Limamou Laye, après l’intervention de Seydina Issa Thiaw Laye, c’est le porte-parole du Khalife des Layène, Mouhamadou Makhtar Lahi, qui a pris la parole, offrant un discours puissant et captivant. Il a mis en lumière les difficultés actuelles de la vie quotidienne, soulignant la dureté de la situation pour de nombreux Sénégalais. Toutefois, selon lui, l’unité et le travail doivent primer sur les discours stériles et les querelles politiques qui souvent divisent. "Il est temps d’arrêter de bavarder et de travailler pour notre avenir collectif", a-t-il déclaré avec fermeté.

Mouhamadou Makhtar Lahi a salué la réussite de l’événement, soulignant le caractère spirituel profond du moment qui avait débuté par un "Bismilahi Rahmani Rahim" et s’est conclu par un "Al Hamdoulilahi Rabilalamin". Il a insisté sur l’importance de se recentrer sur les valeurs spirituelles et les principes qui unissent tous les Sénégalais, loin des distractions politiques. "Il faut revenir à la raison, travailler pour le développement du pays et se concentrer sur l’essentiel", a-t-il martelé, invitant chacun à s’engager sincèrement dans la quête divine et à incarner les idéaux du Mahdi.

Le porte-parole du Khalife a également lancé un appel fort à la paix et à la sérénité, en exhortant la communauté Layène à éviter les tensions et à ne pas se laisser entraîner dans les conflits politiques. "Ce que notre guide nous a appris, c’est que la paix est la base de tout", a-t-il rappelé, appelant chacun à prier pour la paix et à cultiver une attitude positive et respectueuse envers autrui. Un message clair : il est primordial de rester unis, quelle que soit la situation, pour construire un Sénégal prospère et harmonieux.

Enfin, le guide des Layène a fait preuve d’une sagesse qui a touché le cœur de tous : "Soyez patients, sereins et ayez confiance en nos autorités", a-t-il conseillé. Il a reconnu les difficultés actuelles, mais a aussi rappelé que les autorités travaillent d'arrache-pied pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais. "Les temps sont durs, mais des choses bonnes sont en train de se préparer. Il suffit de croire et de soutenir nos dirigeants", a-t-il conclu, envoyant ainsi un message d’espoir et de confiance envers l’avenir du pays.