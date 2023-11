Session ordinaire 2024 : Le budget du ministère de l’Eau est fixé à plus de 236 milliards

Le budget du ministère de l’Eau et de l’Assainissement pour l’année 2024 est arrêté à la somme de 236 135 864 995.







L’exécution est étalée sur quatre programmes phares : pilotage, coordination et gestion administrative, le second programme porte sur la gestion intégrée des ressources en eau, ensuite l’accès à l’eau potable et enfin l’assainissement et la gestion des eaux pluviales qui causent d’énormes difficultés à la population.