École Élémentaire de Hanène: le projet d'un enseignant de Cm2 d'épouser son élève dénoncé, les autorités appellées à faire respecter la réglementation en vigueur

Au village de Hanène, dans la commune de Notto Diobasse, des acteurs s'opposent farouchement au projet d'un maître de Cm2 d'épouser son élève. La date du mariage étant retenue cette semaine-ci, des voix se sont levées pour enclencher la riposte en soulevant d'importantes questions légales, éthiques et professionnelles.

Selon elles, il s'agit d'alerter les plus hautes autorités en vue de sauvegarder les acquis notamment ceux liés à l'accès, mais également les emmener à faire respecter la réglementation en vigueur. "La cité a compris que chaque enfant a une opportunité d'aller à l'école classique ou au daara avec une obligation scolaire de dix ans", a-t-on lancé. Des démarches auraient été faites du côté de l'enseignant, ainsi que les parents de l'élève pour leur faire entendre raison, en vain.

Pour rappel, un cas similaire avait failli se produire en 2003 dans cette localité où une fille avait échappé bel à ce phénomène( mariage d'enfant) alors qu'elle faisait la classe de CE2. Sa famille voulait la donner en mariage, alors elle s'était opposée et avait alerté l'administration qui s'en était occupée. Finalement, la famille avait reculé et présentement la fille est en classe de 4ème, a-t-on appris.