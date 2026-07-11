Thiès: Un jeune d'une vingtaine d'années poignarde sa copine et se fait condamner à 4 mois de prison

Quelques minutes plus tard, la victime sortie de l'AP, criait et appelait à l'aide, ses habits imbibés de sang. Une foule s'est très vite formée autour d'elle. Sur ce, elle a été embarquée dans un véhicule et évacuée à l'hôpital régional de Thiès. Son bourreau qui essayait de prendre la fuite, a été cueilli à l'intérieur de la maison et sévèrement bastonné par la foule avant d'être mis entre les mains de la police.

Devant la barre, le mis en cause a été condamné à 4 mois de prison ferme. Le jeune homme aurait passé à l'acte après que la jeune fille lui aurait demandé de mettre fin à leur relation...