Thiès: Un jeune d'une vingtaine d'années poignarde sa copine et se fait condamner à 4 mois de prison

Les faits remontent il y a quelques semaines dans la cité du rail où un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, avait rejoint sa petite amie( ménagère à ses heures perdues) à son lieu de travail sis au quartier Randouléne. Sur place, il avait demandé après la fille, et étant un habitué des lieux, le propriétaire de l'appartement lui avait naturellement indiqué l'endroit où se trouvait cette dernière ignorant complément ses intentions.
Quelques minutes plus tard, la victime sortie de l'AP, criait et appelait à l'aide, ses habits imbibés de sang. Une foule s'est très vite formée autour d'elle. Sur ce, elle a été embarquée dans un véhicule et évacuée à l'hôpital régional de Thiès. Son bourreau qui essayait de prendre la fuite, a été cueilli à l'intérieur de la maison et sévèrement bastonné par la foule avant d'être mis entre les mains de la police.
Devant la barre, le mis en cause a été condamné à 4 mois de prison ferme. Le jeune homme aurait passé à l'acte après que la jeune fille lui aurait demandé de mettre fin à leur relation...
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