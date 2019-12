Serigne Moustapha Fall : "Beaucoup d'émigrés ont perdu la raison à cause de la pauvreté"

En conclave à Touba, les émigrés circonscrits dans les structures suivantes : "Les Migrants du Baol" et "la plateforme Diine Ak Diamono" ont attaqué l'État du Sénégal avec virulence l’accusant d'avoir complètement failli à ses engagement vis-à-vis d'eux alors qu'ils étaient encouragés à revenir au pays.



Pour Moustapha Mouride Sadekh et Ousseynou Guèye, "l'approche de l'Etat du Sénégal est mauvaise du fait que toutes les recommandations dégagées de leurs rencontres sont rangées dans les tiroirs." Plusieurs d'entre nous sont morts ou ont perdu la raison. Nous sommes nombreux nous qui étions rentrés au Sénégal après avoir fait du départ volontaire. L'État avait promis de nous rembourser nos fonds et de nous aider à intégrer le secteur économique. Hélas, même pour avoir des terres et travailler, nous souffrons. C'est un mal récurrent." Les émigrés souhaiteraient rencontrer le Chef de l’Etat pour lui parler directement...