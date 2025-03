Serigne Guèye Diop : "Le Sénégal est près de l'autosuffisance en pommes de terre grâce à Swami Agri ... "

Au cours de sa tournée sur les sites de Swami Agri, le ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, a manifesté sa satisfaction face aux résultats remarquables de l'entreprise en matière de culture de pommes de terre et d'autres légumes. Avec une prévision de production de 105 000 tonnes de pommes de terre cette année, Swami Agri se distingue déjà en tant qu'acteur clé de l'autonomie alimentaire au Sénégal.

La combinaison de cette capacité de production et celle des petits producteurs positionne le pays sur la trajectoire d'un surplus alimentaire dans les années à venir. Le ministre a mis l'accent sur la nécessité de financer des infrastructures de conservation, en particulier des chambres froides, afin d'assurer un approvisionnement régulier en produits frais tout au long de l'année, y compris à des températures surveillées entre 1°C et 5°C.

Dans ce contexte, le gouvernement envisage d'ériger 40 dépôts ayant une capacité cumulée de 400 000 tonnes, dans le but de répondre aux exigences en pommes de terre et oignons destinés à la consommation domestique, tout en stimulant l'exportation vers les pays limitrophes. L'objectif de ce projet ambitieux est de consolider l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, minimiser les pertes après la récolte et faire du pays un acteur majeur dans le domaine agroalimentaire à l'échelle régionale. Le ministre Serigne Guèye Diop a salué le travail de Swami Agri et a exhorté la société ainsi que ses équipes à poursuivre leurs investissements en faveur de l'avenir de l'agriculture au Sénégal.