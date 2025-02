Serigne Amdy Khady Fall, nouveau khalife des Baayfaal : À la découverte de celui qui a donné aux « Ndogou » une dimension exceptionnelle

Fils de Serigne Chérif Assane Fall, quatrième khalife de Mame Cheikh Ibrahima Fall (disciple dévoué de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme), Serigne Amdy Khady Fall est désormais le nouveau khalife des Baayfaal. Il incarne la continuité d’un héritage familial entièrement dédié au service de la voie mouride.



Serigne Amdy Khady Fall s’inscrit dans la tradition de ses illustres aïeux, notamment Mame Cheikh Ibrahima Fall, connu pour son dévouement absolu envers Cheikh Ahmadou Bamba. Son engagement vise à perpétuer les enseignements et les valeurs du mouridisme, telles que la solidarité, le travail (khidma) et la soumission spirituelle au guide.



Sous l’autorité du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, il supervise la construction d’une université ultramoderne à Touba, ville sainte du mouridisme. Ce projet colossal, estimé à 37 milliards de FCFA (environ 61 millions de dollars), symbolise la volonté d’allier tradition religieuse et modernité éducative. Avec une superficie de 2 240 m² et une hauteur de 7 mètres, cette infrastructure vise à renforcer l’éducation et la recherche dans un cadre islamique.



Serigne Amdy Khady Fall est également célèbre pour organiser les Ndogou (repas de rupture du jeûne) durant le Ramadan, destinés à la famille de Cheikh Ahmadou Bamba et aux disciples. Ces gestes renforcent les liens communautaires et rappellent l’importance de la générosité dans la tradition mouride. Durant le mois de Ramadan, il dépense des centaines de millions de FCFA pour préparer des repas à Diourbel, qui sont ensuite acheminés vers Touba.



Son arrière-grand-père, Mame Cheikh Ibrahima Fall, est une figure mythique du mouridisme, connu pour avoir instauré la culture du travail (ndigël) comme acte de dévotion. Serigne Amdy Khady Fall perpétue ainsi cette philosophie, combinant piété, développement socio-économique et éducation, dans la lignée des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.



En résumé, Serigne Amdy Khady Fall incarne un pont entre le passé et l’avenir du mouridisme, mariant héritage spirituel, projets structurants et service désintéressé, au cœur de la cité religieuse de Touba.