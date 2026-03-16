Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye »

Un violent incendie s’est déclaré ce jour dans le garage « Ndiaga Ndiaye », selon nos informations. Les riverains et les usagers sont appelés à la plus grande prudence et sont priés d’éviter les abords du site afin de ne pas entraver l’intervention des secours, déjà déployés sur place.
Pour l'heure, la cause du sinistre ainsi que l’étendue des dégâts n'ont pas encore été déterminées. Les équipes de sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisées pour maîtriser les flammes et sécuriser la zone.
Nous y reviendrons pour plus de précisions.
Pour l'heure, la cause du sinistre ainsi que l’étendue des dégâts n'ont pas encore été déterminées. Les équipes de sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisées pour maîtriser les flammes et sécuriser la zone.
Nous y reviendrons pour plus de précisions.
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