Keur Massar : Un violent incendie ravage le garage « Ndiaga Ndiaye »

Un violent incendie s’est déclaré ce jour dans le garage « Ndiaga Ndiaye », selon nos informations. Les riverains et les usagers sont appelés à la plus grande prudence et sont priés d’éviter les abords du site afin de ne pas entraver l’intervention des secours, déjà déployés sur place.



​Pour l'heure, la cause du sinistre ainsi que l’étendue des dégâts n'ont pas encore été déterminées. Les équipes de sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisées pour maîtriser les flammes et sécuriser la zone. ​



Nous y reviendrons pour plus de précisions.