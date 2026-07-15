BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen


BFEM 2026 : Le ministère de l’Éducation nationale confirme un cas de fraude au CEM de Bambey et rassure de l’intégrité de l’examen

Le ministère de l’Éducation nationale a réagi ce mercredi aux informations faisant état d’un cas de tricherie survenu lors de la première journée des épreuves du Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) 2026 au CEM de Bambey. Dans un communiqué signé ce mercredi, la tutelle tient à rassurer les parents d’élèves et l’ensemble des acteurs de l’école quant à la crédibilité du processus d’évaluation.

 

Selon le ministère, il s’agit d’un cas isolé qui a été rapidement circonscrit et traité par l’Inspecteur d’Académie de Diourbel, en étroite collaboration avec l’Inspection de l’Éducation et de la Formation (IEF) de Bambey, le Président du Jury et le Chef de Centre concernés. Les procédures disciplinaires et réglementaires prévues en pareil cas ont été immédiatement appliquées, précise le texte, qui insiste sur le fait que l’intégrité du processus d’évaluation demeure préservée.

 

Le ministère profite de l’occasion pour détailler l’ensemble du dispositif de sécurisation mis en place en amont pour garantir la crédibilité des examens. Trois axes sont mis en avant : la sécurisation du transport des épreuves, à travers l’utilisation d’enveloppes à bulle munies de QR Code permettant d’assurer leur traçabilité ; le renforcement du dispositif de lutte contre la fraude, avec une note de service rappelée à l’ensemble des chefs de centre et présidents de jury ; et enfin la sécurisation de la levée des épreuves, avec une responsabilisation accrue des Inspecteurs d’Académie et une supervision renforcée à tous les niveaux.

 

La tutelle réaffirme sa détermination à organiser des examens crédibles, transparents et équitables pour l’ensemble des 195 634 candidats inscrits à cette session 2026 du BFEM et invite les parents à faire confiance au système tout en continuant d’accompagner leurs enfants dans la sérénité jusqu’à la fin des épreuves.

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Mercredi 15 Juillet 2026
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