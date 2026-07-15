« Réplique à une diatribe opportune : Cher collègue, Tahirou Sarr » (Par Mbaye Dione)

Vous m’avez fait l’insigne honneur de m’apostropher publiquement au sein de ce cénacle, m’enveloppant de propos dont l’amabilité apparente ne saurait masquer la charge accusatoire. Vous me permettrez, dès lors, d’user du droit de réplique que m’octroie la courtoisie républicaine.



Le Sénégal, voyez-vous, n’a pas attendu votre irruption pudibonde sur la scène politique pour concevoir et défendre la haute idée qu’il se fait de ses intérêts. Qu’il s’agisse de ses interactions avec ses voisins immédiats ou de ses engagements multilatéraux, notre pays demeure un État de droit, régi par des lois et des règlements qui s’imposent à chacun. Certes, nos institutions sont perfectibles ; elles portent en elles cette faillibilité inhérente à toute entreprise humaine et se heurtent parfois à des manquements, voire à des avanies. Mais nous sommes loin, bien loin, de l’apocalypse que vous dépeignez avec complaisance. Cet alarmisme outrancier, dont vous avez fait votre fonds de commerce, semble être l'unique tuteur de votre existence politique.







Élu local depuis bientôt deux décennies, siégeant au cœur de la direction de l’Association des maires du Sénégal, je vous mets aujourd’hui au défi de produire la moindre donnée tangible pour appuyer vos dires. Qu'il s’agisse de la prétendue spoliation des registres d'état civil ou des litiges fonciers, vous seriez bien en peine de fournir des statistiques capables de donner corps à vos fantasques élucubrations.



Vous vous lamentez, telle une pleureuse antique, de n’avoir point été interpellé, et prétextiez de ce silence pour m’accuser d’une vaine opération de communication. C’est là le témoignage éclatant de votre irresponsabilité. Vous jouez avec le feu, surfant sur de simples perceptions pour échafauder un réquisitoire politicien que vous êtes incapable d’étayer du moindre chiffre.







Mon mandat et mes fonctions me placent quotidiennement au contact des réalités macro et micro-statistiques de notre territoire. Ces données, je les connais. Et je constate que vous les amplifiez de manière outrancière, guidé par une obsession pathologique à l’endroit de communautés étrangères résidentes qui ont le malheur de ne point recueillir vos faveurs.



Il ne manque pas de piquant de vous voir tenter de me donner des leçons de nationalisme — doctrine dont vous semblez d'ailleurs ignorer les fondements théoriques. « Le nationalisme, disait Jean Jaurès, c’est la guerre. » Il est le point d'orgue de la quête du bouc émissaire et le point d'ancrage du rejet de l'autre. Plus cocasse encore : recevoir ce prêche de la part d'un oisif qui, après avoir échoué dans son propre projet d'immigration, s'en revient au Sénégal pour y donner des leçons de patriotisme à ceux qui, comme moi, ont choisi d’y rester, d’y lutter et d’y défendre, jour après jour, les intérêts matériels et moraux de nos concitoyens. En vérité, la modestie ne risque pas de vous étouffer.



Au surplus, vous vous targuez du titre professionnel d'« apporteur d'affaires », précisant avec emphase que vous « accompagnez des investisseurs ». Sous ce prisme, vous établissez une hiérarchie cynique parmi les étrangers : d’un côté, les riches investisseurs, précieux auxiliaires du capitalisme mondialisé, qui trouvent grâce aux yeux du nationaliste de pacotille que vous êtes ; de l’autre, les parias — ces commerçants libanais et guinéens avec lesquels nous partageons pourtant des liens séculaires de fraternité et de destin.







Face à de telles dérives de l'esprit, face à ces idées nauséeuses, il n'est plus question de débattre.







Il convient simplement de les combattre.

