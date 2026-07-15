Dette extérieure : les financements commerciaux bondissent à 5 672 milliards de FCFA (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Une hausse de 121 % en cinq ans



La dette contractée auprès des créanciers commerciaux atteint 5 672 milliards de FCFA à fin 2024. Elle représentait 2 567 milliards en 2019.



L’augmentation s’élève à 3 105 milliards de FCFA, soit près de 121 % sur la période.



Cette catégorie concentre 34 % de la dette extérieure de l’administration centrale. Elle se situe derrière les créanciers multilatéraux, qui représentent 40 %, mais devant les créanciers bilatéraux et les crédits à l’exportation.



Les Eurobonds remontent à 3 133 milliards



Les Eurobonds représentent 3 133 milliards de FCFA en 2024, contre 2 358 milliards en 2019.



Leur encours avait légèrement reculé entre 2019 et 2023, passant de 2 358 à 2 503 milliards de FCFA. Il augmente ensuite de 630 milliards entre 2023 et 2024 pour atteindre 3 133 milliards.



Les Eurobonds constituent ainsi, à eux seuls, 19 % de la dette extérieure de l’administration centrale.



Explosion des engagements commerciaux hors Eurobonds



L’évolution la plus spectaculaire concerne les financements commerciaux hors Eurobonds.



Leur encours est passé de 210 milliards de FCFA en 2019 à 461 milliards en 2022. Il a ensuite grimpé à 1 803 milliards en 2023, puis à 2 539 milliards en 2024.



Sur cinq ans, cette composante a été multipliée par plus de douze. Elle se rapproche désormais du montant des Eurobonds, dont elle représente plus de 80 % de l’encours.



Les crédits à l’exportation dépassent 1 500 milliards



Les crédits à l’exportation affichent une trajectoire similaire. Ils passent de 252 milliards de FCFA en 2019 à 1 539 milliards en 2024.



L’augmentation atteint environ 511 %. Leur poids dans la dette extérieure s’établit désormais à 9 %.



Les trois composantes que sont les Eurobonds, les autres financements commerciaux et les crédits à l’exportation totalisent ainsi 7 211 milliards de FCFA à fin 2024.