Sénégal : Le Port de Dakar enregistre une nouvelle baisse significative de son activité

En décembre 2024, le Port autonome de Dakar (PAD) a enregistré une baisse inquiétante de son activité, avec un recul de 17,1 % par rapport au mois précédent. Cette contreperformance s’explique par une diminution simultanée des débarquements (-24,9 %) et des embarquements (-5,0 %) selon la revue "ConfidentelDakar lue par DakarActu.



Du côté des débarquements, le déclin est principalement dû à une chute des produits de la mer (-31,3 %), des hydrocarbures raffinés (-24,7 %) et, dans une moindre mesure, des marchandises diverses (-1,4 %). Concernant les embarquements, la baisse est liée à une réduction significative des exportations de phosphates (-42,4 %), ainsi qu’à un léger recul des produits de la mer (-4,5 %) et des marchandises diverses (-1,4 %).



Sur l’ensemble de l’année 2024, l’activité maritime du PAD a enregistré une dégradation de 14,7 % par rapport à la même période en 2023. Ces chiffres préoccupants soulignent les défis auxquels fait face le principal port sénégalais, essentiel pour l’économie nationale.