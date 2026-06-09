Sénégal - Arabie Saoudite : Dernier galop d’essai avant le Mondial

Ce soir à 23h00 GMT, les Lions de la Téranga affrontent l’Arabie Saoudite dans ce qui constitue le dernier match de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Une ultime répétition générale pour le sélectionneur et son staff, qui disposeront ainsi d’un dernier regard sur le groupe avant de boucler définitivement leurs choix tactiques et leur liste.







Face à une sélection saoudienne qui s’apprête elle aussi à disputer le Mondial, la rencontre s’annonce sérieuse et engagée. Les deux équipes auront à cœur de se présenter en confiance à la compétition, ce qui devrait garantir un test de qualité.







Pour le Sénégal, l’heure est aux derniers réglages : confirmer les automatismes, affiner l’animation offensive et peaufiner l’équilibre défensif. Un résultat positif ce soir serait de bon augure avant de rencontrer la France pour son premier match le 16 juin prochain.

