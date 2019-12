Sendou / Litige : Un conseiller municipal mouillé dans une affaire d’escroquerie foncière.

Ils sont plus de 50 émigrés victimes d'un litige foncier qui défraie actuellement la chronique à Sendou, une commune qui se trouve dans le département de Rufisque.

Le sieur Ama Ndaw Samb, conseiller municipal de la commune de Sendou est au cœur de cette affaire d’escroquerie et d’abus de confiance portant sur des centaines de terrains attribués à des Emigrés.

Selon Mamodou Sall, le porte-parole du jour des victimes, « c’est un certain Ama Ndaw Samb, actuellement conseiller municipal à Sendou qui nous a vendu ces parcelles de Terrains. C’est au moment de la régularisation, qui a été retardée par la mise en place d’une délégation spéciale et la mort du Maire, qu’on a été grugé par ce promoteur immobilier. C’est l’actuel Maire Daouda Diaw qui nous a informé de la situation quand on est allé sur place pour chercher des actes administratifs pour la régularisation ».

Suite à cela une plainte a été déposée contre le mis en cause qui s’est subitement volatilisé mais la police a réussi à lui mettre le grappin dessus. « Il a été traduit en justice. Il a même mis sa maison en gage pour nous rembourser. Mais on se rend compte qu’on s’est encore fait avoir. La maison est en rénovation et le sieur Samb reste introuvable. Nous attendons avec impatience depuis 7 mois pour obtenir la décision de justice. C’est trop long. Nous voulons que cette affaire soit vidée le plus rapidement possible », a t-il ajouté lors d’une rencontre qui s’est tenue ce 19 décembre sur le site à Sendou.