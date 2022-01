Séminaire de partage d'expérience sur les « soins respectueux » : L'intégration des hôpitaux et les centres de formation en santé, l'innovation de la troisième phase.

Dans le cadre du projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale qui a démarré en 2009, le Sénégal avec la Jica est à sa troisième phase avec comme innovation d'intégrer les hôpitaux ainsi que les établissements de formation en santé, en ciblant les régions de Thiès, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor.



Ainsi, ce lundi 10 janvier, pour cette troisième phase du projet, un séminaire de partage d'expériences a été organisé par le MSAS et le PRESSMN entre les deux pays. Cette journée a permis aussi une large évaluation du projet en vue d'un passage à l'échelle mais aussi en vue d'une pérennisation.



Selon le directeur de la santé de la mère et de l'enfant, Amadou Doucouré, l'évaluation du projet a donné des résultats probants. Ce qui a justifié son extension dans les 14 régions en 2013.



"Aujourd'hui nous sommes à sa 3ème phase avec la particularité d'inclure les universités, mais aussi les centres régionaux de formation et les hôpitaux des 4 régions de Thiès, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor.



C'est une stratégie qui est basée sur un modèle de soins humanisés qui sont prodigués aux femmes et aux enfants pour respecter leur dignité et la confidentialité pour améliorer la qualité des soins », indique Amadou Doucouré.



Dans la même lancée, il n'a pas manqué de préciser : « dans la première phase nous avons intégré les centres de santé de Pikine et de Gaspard Kamara parce que ce sont des centres de santé de référence par leur grand volume d'activités ».



Un plan d'action à été élaboré pour renforcer les capacités du personnel, il y a aussi le renforcement en équipement mais surtout le plus important qui est l'environnement de travail et aujourd'hui des aménagements ont été faits au niveau des structures sanitaires qui ont contribué au respect de l'intimité.



Dans le premier trimestre nous comptons ouvrir 9 blocs opératoires au niveau des régions de Tambacounda, Kédougou, Thiès et Louga, a-t-il aussi assuré...