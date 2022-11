Semaine de la durabilité : Dangote Cement Senegal adopte 7 points essentiels des ODD et s'inscrit dans une dynamique d'initier un projet de collecte de déchets combustibles

Lors de cette deuxième journée de la semaine de la durabilité qu’organise chaque année l’entreprise de cimenterie Dangote Cement Senegal (DCS), des fournitures scolaires et du matériel pédagogique ont été octroyées aux lycées de Pout, Mont Rolland et Diass. À cela s’ajoute une journée de nettoyage du marché de Pout en plus des activités de sensibilisation pour les femmes. Pour couronner le tout, des séances de sensibilisation sur l’environnement relativement à la biodiversité dans les industries extractives ont aussi été effectuées.

Le proviseur du Lycée de Pout, Momar Idrissa Ndiaye, a manifesté tout son satisfecit par rapport au soutien de DCS dans le domaine de la Responsabilité sociale d’entreprise (RSE) pour contribuer au développement des communautés. «Dangote Cement Senegal est en partenariat avec le Lycée de Pout, il nous accompagne à chaque rentrée des classes. Nous avons une franche collaboration et en complicité avec les populations de Pout. Ceci est un des aspects sans compter dans le domaine de l’environnement proprement dit conformément aux attentes des populations et des objectifs de développement durable pour la préservation de l’environnement et de la biodiversité. C’est une entreprise extractive qui réhabilite le milieu dans lequel elle évolue avec la plantation d’arbres utiles aux populations », se réjouit-il. Le maire de Pout est pour sa part revenu sur l’importance des actes que pose DCS dans sa localité et dans les autres communes. « Nous avons reçu un important lot de fournitures scolaires. L'entreprise nous appuie au niveau du marché central de Pout qui était confronté à beaucoup de problèmes surtout d’espace. DCS a déployé ses engins sur le marché pour permettre aux commerçants qui sont au bord de la route nationale d’avoir des endroits beaucoup plus en sécurité pour écouler leur marchandises », dira-t-il.

Selon l’adjointe au maire de Pout, Fatou Ciss, cette importante donation est venue à son heure. « Nos élèves avaient des problèmes de cahiers. Et, cette importante donation de cahiers et de matériel pédagogique vient à son heure. Nous avons déboursé 12 millions FCFA en terme de fournitures scolaires, mais cela n’a pas suffi. Cet acte de DCS a rehaussé l’honneur de notre maire et des populations de Pout », affirme-t-elle.