Semaine de l’environnement : la zone Yoff, CICES complétement rasée.

Le ministre chargé de l’Urbanisme, Abdoulaye Seydou Sow et le ministre de l’environnement et du développement durable, Abdou Karim Sall, ont initié une action conjointe dans le cadre de la semaine de l’environnement. Une semaine qui a pour objectif de déguerpir les objets encombrants des espaces publiques, de les nettoyer pour enfin les reboiser. Elle se fera donc sur l’étendue de la capitale, Dakar.



En effet, pour le directeur général du Cadre de Vie et de l’Hygiène Publique, Abou Ba, cette opération permettrait aux populations de retrouver un cadre de vie sain et que les espaces occupés de façon anarchique par les ateliers mécaniques puissent être rasés et reboisés afin de les occuper de façon plus concrète et éviter d’y promouvoir des activités pouvant mener à la dégradation de l’environnement.



Lancée aujourd’hui, cette opération a nécessité 35 plateaux avec 02 fourchettes en plus d’une soixantaine d'éco vigiles mais aussi de 250 éléments du programme « Xëyu Ndaw Yi » ont été déployés.