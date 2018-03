Sécurité et Logiciels Libres : Les étudiants de la FST sensibilisés sur la cyber criminalité

Le club TDSI (Transmission de données sécurité de l’informatique) en collaboration avec Linux Sénégal qui est un système d’exploitation gratuite, a organisé ce samedi 31 mars, une journée portes ouvertes sur le thème Sécurité et Logiciels Libres.



L’objectif de cet atelier de partage est de sensibiliser les étudiants de la faculté des Sciences et Techniques sur les risques qui gravitent autour de la toile qui ont pour noms cyber attaque, cyber sécurité.



Au sortir de cette rencontre entre chercheurs, professionnels en informatique et étudiants, les participants seront bien à même de protéger leurs données grâce à l’expertise de Linux Sénégal en matière de logiciels libres.