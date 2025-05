Sécurité des aliments de la rue : « Plus de 91 millions de personnes tombent malades et 137 000 au moins décèdent chaque année » (FAO - Afrique de l’Ouest)

À l'occasion de l'atelier de validation du document de référence de la restauration de rue dans le cadre de la mise en oeuvre du renforcement de la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et amélioration de la qualité sanitaire de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, un tableau chiffré des risques a été élaboré.







En effet depuis 2015, les estimations de l'organisation mondiale de la santé font ressortir qu'en Afrique, plus de 91 millions de personnes tombent malades chaque année. Elles entraînent plus de 137 000 décès, soit environ un tiers de la mortalité mondiale due aux maladies d'origine alimentaire. En effet, l'Afrique perd 5,7% à 7,1% d'années de vie en bonne santé due aux diarrhées d'origine alimentaire hydrique contre 4,1% au niveau mondial. Ce contexte difficile, selon Makhfouss Sarr représentant de Bintia Stéphane-Tchicaya, Coordonnatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, « est accentué par le constat de l'analyse de la capacité de surveillance des chaînes alimentaires et des réseaux d'alerte rapide utilisées et applicables dans les huit pays de la région.







« C'est une liste effectuée en 2016 par la FAO et qui a montré une insuffisance notable des systèmes de surveillance de la chaîne alimentaire au niveau des pays Ouest africain. Au Sénégal, comme dans les autres pays de la sous-région, les systèmes de sécurité sanitaire des aliments font face à de nombreux défis. Les maladies d'origine alimentaire sont récurrentes et pèsent lourdement sur les systèmes de santé déjà fragiles », a t-il fait savoir.







Face à ces risques, la FAO partant de sa mission majeure d'élimination de la faim dans le monde qui intègre la sécurité sanitaire des aliments à tous les stades de chaines alimentaires, oeuvre en synergie avec l'OMS et collabore étroitement avec les résultats gouvernementaux pour améliorer les systèmes de gestion de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments.