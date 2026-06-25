3ème Assises de la démocratie : La société civile se réunit pour repenser l’Afrique

La cérémonie d’ouverture officielle des Troisièmes Assises Africaines de la Démocratie s’est déroulée, ce mercredi 24 juin 2026. Placées sous le thème « la force des sociétés », cet événement a réuni des acteurs majeurs de la société civile, des chercheurs et des partenaires institutionnels pour repenser la transformation démocratique en Afrique.



Ces assises pour la démocratie ont pour but de rassembler en un seul lieu les acteurs de la démocratie sur le continent afin qu’ils puissent échanger leurs idées, se nourrir des expériences des uns et des autres et imaginer des voies d’avenir au sein des communautés. Selon Achille Mbembe, directeur de la fondation de l’innovation pour la démocratie, le thème choisi est une façon de mettre au centre du débat la transformation de l’Afrique, la place unique et irremplaçable des sociétés elles-mêmes.



Au fond, le discours sur la transformation des sociétés (transformation de l’Afrique) doit être un discours intégral qui ne devrait pas l’emporter sur les aspects de leurs vies matérielles. Seulement ces besoins ne sont pas seulement alimentaires car il y’a la dignité, le sens de faire sens à leurs vies.



Cependant, les principes démocratiques peuvent contribuer à la transformation à l’image du modèle de la démocratie libérale où il y a des choses universelles. Par exemple l’idée selon laquelle l’égalité est valable partout, pour tous et pour toutes.

Toutefois, « le principe démocratique est d’avoir une voix, une place, se faire écouter, se faire entendre et avoir droit à la justice », conclut-il.



