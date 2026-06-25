“Ils nous ont laissé tomber”: Trump s’en prend aux membres de l’Otan devant Mark Rutte

“S’il y avait quelqu’un d’autre dans cette position (de secrétaire général de l’Otan, ndlr), nous n’aurions même pas de réunion aujourd’hui, pour être honnête avec vous, parce qu’on nous a laissés tomber”, a dit le président américain à l’occasion d’un échange avec les journalistes dans le Bureau ovale.
“Faites-nous un petit bisou”
“Nous n’avions pas besoin d’aide” mais “cela aurait été bien qu’ils (les pays de l’Otan, ndlr) nous disent ‘Nous aimerions aider’”, a-t-il assuré. “Je veux juste leur loyauté. Nous n’avons pas besoin de leur argent, nous n’avons besoin de rien”, a-t-il encore déclaré, en ajoutant, à l’intention des autres États membres de l’Otan: “donnez-nous un petit coup de main, faites-nous un petit bisou.”
Donald Trump s’en est ensuite pris particulièrement à l’Espagne, qu’il a jugée “terrible”, et a dit avoir été “déçu” par l’Italie, le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France.
“Erdogan est un grand dirigeant”
Le président américain a en revanche loué de manière appuyée le président turc Recep Tayyip Erdogan pour son attitude face au conflit, et s’est aussi dit satisfait de son homologue russe Vladimir Poutine ainsi que du chef d’État chinois Xi Jinping.
“Erdogan est un grand dirigeant, une personne très solide, et je lui ai demandé de rester en dehors (de la guerre) et il l’a fait, et le président Xi aussi, et, en réalité, Poutine aussi”, a déclaré Donald Trump. “Vous pourriez vous dire que Vladimir a d’autres choses à penser mais ils sont tous restés en dehors. C’était assez incroyable”, s’est-il réjoui.
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