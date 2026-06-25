“Ils nous ont laissé tomber”: Trump s’en prend aux membres de l’Otan devant Mark Rutte

Donald Trump a répété mercredi que les pays de l’Otan avaient “laissé tomber” les États-Unis pendant la guerre contre l’Iran, en présence du patron de l’alliance Mark Rutte, qu’il recevait à la Maison Blanche.

“S’il y avait quelqu’un d’autre dans cette position (de secrétaire général de l’Otan, ndlr), nous n’aurions même pas de réunion aujourd’hui, pour être honnête avec vous, parce qu’on nous a laissés tomber”, a dit le président américain à l’occasion d’un échange avec les journalistes dans le Bureau ovale.



“Faites-nous un petit bisou”

“Nous n’avions pas besoin d’aide” mais “cela aurait été bien qu’ils (les pays de l’Otan, ndlr) nous disent ‘Nous aimerions aider’”, a-t-il assuré. “Je veux juste leur loyauté. Nous n’avons pas besoin de leur argent, nous n’avons besoin de rien”, a-t-il encore déclaré, en ajoutant, à l’intention des autres États membres de l’Otan: “donnez-nous un petit coup de main, faites-nous un petit bisou.”

