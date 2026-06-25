Forum d'été de Davos 2026 : injecter le potentiel de l'innovation dans l'économie

La ville moderne de Dalian, située dans la province du Liaoning en Chine, accueille le Forum d'été de Davos 2026 du 23 au 25 juin autour du thème « l'innovation à grande échelle ». Le présent rendez-vous, où sont attendus 1 700 participants venus de plus de 90 pays et régions, se penche sur la question de savoir comment le potentiel de l'innovation et les progrès technologiques peuvent être transformés en valeurs économiques. Comment parvenir à la prospérité économique dans un paysage commercial et industriel en évolution ? Comment appréhender la trajectoire de l'économie chinoise pour sa prochaine phase ? Comment tirer parti de la technologie pour générer des retombées économiques tangibles ? Comment la croissance peut-elle créer des emplois et des opportunités pour la prochaine génération ? Comment la transition énergétique et climatique peut-elle devenir un levier de compétitivité ? Ce sont autant de questions auxquelles les participants devront apporter des réponses appropriées.



Conformément au thème du Forum, les technologies émergentes propulsées par le développement exponentiel de l'intelligence artificielle (IA) seront largement discutées. À titre illustratif, plus de 30 sessions seront consacrées à l'IA, notamment ses applications dans les domaines de la finance, de l'art, des services, de l'entrepreneuriat et des biotechnologies. Le rapport intitulé « Les dix technologies émergentes majeures de 2026 », publié au premier jour des travaux, expose clairement la manière dont l'IA a muté des logiciels vers des secteurs importants comme la médecine, l'énergie, l'alimentation et les matériaux.



Désormais, il faut prendre en compte les technologies et les prouesses de l'IA dans les dynamiques économiques. Entre autres technologies, le rapport a énuméré l'énergie « Everything-to-grid » qui permet aux véhicules électriques et aux bâtiments de stocker de l'électricité et de la réinjecter dans le réseau à la demande, l'extraction directe du lithium, qui remplace les bassins d'évaporation lents par des systèmes techniques permettant d'extraire du lithium de qualité batterie des salines en quelques heures, les matériaux de refroidissement radiatif passif, la fermentation de précision qui favorise la production d'ingrédients alimentaires et de médicaments…



Rendez-vous de partage d'expériences et d'opportunités, le Forum d'été de Davos poursuit son ambition de favoriser des interactions fructueuses entre chefs d'entreprises, décideurs politiques et chercheurs. Dans un contexte mondial où le multilatéralisme est mis à rude épreuve, cette plateforme apparait comme une alternative pour mieux profiter des fruits de l'innovation technologique. Portés par les défis de l'avenir et le renforcement des espaces de coopération, les participants du présent forum entendent également faire avancer la réflexion sur des thématiques inhérentes aux habitudes de consommation, l'intégration de la technologie et la transformation industrielle pour stimuler la productivité et la croissance.



Au-delà de la question de l'innovation, l'écologie est aussi au cœur de cette réunion annuelle. Pour marquer son engagement en faveur du développement vert, le centre qui accueille le présent Forum d'été de Davos à Dalian fonctionne depuis le 1ᵉʳ mai à 100% à l'énergie verte. Environ 1 million de kilowattheures d'électricité verte seront consommés entre mai et juin. Le système de climatisation du site utilise également la technologie des pompes à chaleur à eau de mer, ce qui permet un gain d'énergie considérable de plus de 30 %. En clair, les intentions se traduisent en actes concrets sur le terrain.



À travers les différentes éditions du Forum d'été de Davos, la Chine réaffirme son élan d'ouverture, de coopération et de partage de ses opportunités de développement avec le reste du monde. En accueillant depuis 2007, cette conférence annuelle mondiale en alternance dans les villes de Tianjin et de Dalian, la Chine offre un laboratoire d'idées et un espace de coopération pour trouver des solutions appropriées aux défis de la planète. 2026 étant la première année de mise en œuvre du 15ᵉ plan quinquennal de développement national, la Chine entend apporter sa contribution au développement mondial. À ce titre, le développement rapide des industries des robots humanoïdes, de l'IA et le vaste marché de consommation de la Chine offre des opportunités au reste du monde. Et le rendez-vous de Dalian s'inscrit dans une perspective de dialogue et d'ouverture.



Fenêtre d'échanges sur l'évolution de l'économie mondiale, le Forum d'été de Davos demeure fidèle à son idéal de départ qui est d'encourager une réflexion plurielle sur les enjeux du monde.

