Bac technique 2026 à Ziguinchor : plus d'un tiers des candidats admis dès le premier tour

Les premiers résultats du Baccalauréat de l'enseignement technique, session 2026, sont désormais connus dans l'académie de Ziguinchor. Sur les 71 candidats ayant effectivement participé aux épreuves, 26 ont réussi à décrocher leur diplôme dès le premier groupe, soit un taux de réussite de 36,62 %.

Selon les statistiques officielles, 72 candidats étaient inscrits cette année dans la série STEG. Parmi eux, 19 garçons et 52 filles ont composé. Les résultats montrent une meilleure performance des candidats masculins, avec un taux de réussite de 57,89 %, contre 28,85 % chez les filles.



Toutefois, l'espoir demeure pour une importante partie des candidats. Trente d'entre eux ont été déclarés admissibles et auront l'opportunité de défendre leurs chances lors des épreuves du second groupe. Cette cohorte est majoritairement composée de filles, avec 26 candidates contre 4 garçons.



Par centre d'examen, le CSCL affiche les meilleurs résultats avec 12 admis sur 30 candidats, soit un taux de réussite de 40 %. Le LTAEB enregistre quant à lui 14 admis sur 41 candidats présents, correspondant à un taux de 34,15 %.



En matière de distinctions, quatre candidats ont obtenu la mention « Assez Bien ». Aucune mention supérieure n'a été recensée à ce stade des résultats.



Les regards sont désormais tournés vers le second groupe, dont l'issue pourrait permettre d'améliorer sensiblement les performances globales du Baccalauréat technique dans l'académie de Ziguinchor.