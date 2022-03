Sécurité Alimentaire : le Sénégal prend les devants, un pré bilan positif tiré du projet DRIARS.

Le ministère de l'agriculture, le comité de pilotage du projet de développement d’une résilience à la sécurité alimentaire au Sénégal, ainsi que les acteurs chargés du déroulement dudit projet se sont réunis ce mardi pour présenter un pré bilan après des années d'acharnement et de travail sur le terrain pour son aboutissement. D'ailleurs, cet avant goût annonce un menu succulent. Un bilan positif selon Cheikh Oumar Ndiaye, le coordinateur du projet DRIARS.



En effet, monté pour une durée initiale de cinq (05) ans et mais prorlongée jusqu'au 31 décembre 2022 pour rectifier des retards accusés à cause de la pandémie, le projet de développement d’une résilience à la sécurité alimentaire au Sénégal, s'exécute à travers quatre composantes. Il s'agit du renforcement de la résilience au changement climatique et à l’appui pour une sécurité alimentaire, la réhabilitation et la préservation des moyens de subsistance en milieu rural et enfin l’amélioration de la disponibilité et de l'accessibilité de l'aliment de bétail.



En effet, à 10 mois de la fin, la mise en œuvre du projet a permis, entre autres, l'amélioration de la capacité de réponse des décideurs nationaux aux crises alimentaires, le développement des infrastructures post récolte, la construction d'ouvrages de retenue d'eau, la mise à disposition de semences certifiées pour les principales cultures céréalières et la construction d'infrastructures aquacoles. Il se traduira, à terme, par le renforcement de la résilience des populations bénéficiaires.



Toutefois, les principaux résultats attendus se résument par la mise en place de diverses infrastructures dont 20 magasins de stockage d'aliment de bétail, 10 CABE, 20 magasins de stockage de céréales, 30 parcs à vaccination construites; 150 km de pistes rurales réalisés; des actions de formation, de structuration et de renforcement des capacités des organisations de petits producteurs exécutées.