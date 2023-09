Sébikotane / Horizon 2028 : La municipalité élabore un PDC pour booster le développement économique et sociale de la commune

Dans le cadre de sa mission de conception, de programmation et de mise en œuvre des actions de développement économique, social et environnemental d'intérêt local, l'équipe municipale de Sébikotane a tenu un atelier de partage et de lancement d'un processus d'élaboration du plan de développement communal en présence des administrés, des autorités départementales ainsi que leurs partenaires techniques. Ce PDC crée un cadre d'intervention dans lequel seront définies toutes les stratégies et actions devant sous-tendre le développement durable et harmonieux de la commune de Sébikotane sur un horizon de 5 ans. "Le plan de développement communal constitue de nos jours un outil de planification incontournable dans le contexte de territorialisation des politiques publiques à travers l'acte III de la décentralisation. Les enjeux de développement territorial imposent une actualisation et une harmonisation des approches dans l'élaboration des outils de transformation", a estimé le maire de la commune, Alioune Pouye, qui précise que cette initiative de doter la commune d'un document de planification durable arrive dans un contexte où Sébikotane est marquée par d'importantes mutations sociales, économiques, démographiques, spatiales, culturelles et environnementales corrélées aux projets publics structurants en cours d'exécution sur son territoire. Selon toujours le premier magistrat de la cette localité, ce plan de développement communal est avant tout “un instrument de politique de développement, une œuvre collective et participative. Il vise à atteindre un but, des objectifs et des résultats qui participent au développement durable de notre commune. Il est par excellence un outil de dialogue social, il doit impliquer toutes les couches et tous les acteurs œuvrant pour le développement de la commune", a fait savoir l'édile de la commune de Sébikotane Alioune Pouye qui liste dans la foulée les défis auxquels font face sa commune. "Notre commune fait face à plusieurs défis qui ont pour noms : maîtrise de l'occupation de l'espace, définition et sauvegarde de ses limites territoriales, satisfaction des besoins en infrastructures sociales de base, maintien de la paix et de la cohésion sociale dans une commune en pleine mutation, gestion des ordures et du cadre de vie, sécurité des populations et de leurs biens, entres autres", a conclu le maire de Sébikotane...