Wakhinane Nimzatt : la caravane de 4.000 marcheurs de Racine Talla, moment fort de la fin de campagne.

Après deux semaines de campagne électorale en vue des élections territoriales de ce dimanche 23 Janvier, la coalition Benno Bokk Yaakar de Wakhinane Nimzatt a réussi une vraie démonstration de force aujourd’hui.



En effet, selon le Directeur de campagne du candidat Racine Talla, la plus grande activité de la campagne électorale a été organisée aujourd’hui avec une grande caravane dite de la jeunesse qui a regroupé plus de 4.000 marcheurs. Un moment fort dira Khafor Touré et qui va rester dans les archives de l’actualité politique dans cette commune d'arrondissement de la ville de Guédiawaye.



Cette caravane a aussi permis de présenter le document de bilan du maire sortant, le programme innovant où a été scellée la particularité à Wakhinane de la coalition Benno. Une vraie démonstration de force qui a permis à Racine Talla et ses lieutenants en rouleau compresseur, de tout balayer sur leur passage. Un meeting de clôture est prévu demain pour finir en beauté.



En effet, parce que cette autre particularité dans cette commune est que la candidature de Racine Talla a été portée par tous les grands responsables dont regorge cette commune. Une unité d’action et une campagne réussie, donc couronnée par la grande marche des jeunes. « Il n’y a pas match, on a eu une campagne réussie… » s’est réjoui Khafor Touré pour finir...