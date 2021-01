Scandale sur les visites techniques / Taximen et chauffeurs particuliers déballent et racontent leur « traumatisme »

La visite technique des voitures constituent toujours un cauchemar pour les chauffeurs de taxi et de véhicule particulier. Les conducteurs rencontrés lors du tour fait dans les garages de taxis ont raconté leur calvaire. Ils ont dénoncé la lenteur de la procédure, la longue file d’attente, mais aussi le numéro à appeler pour avoir un rendez-vous. Pour ces chauffeurs, ils mettent énormément de crédit pour appeler. Et c’est difficile d’avoir le répondeur pour fixer un rendez-vous. Une situation qu’ils dénoncent avec la dernière énergie.



Et l’autre fait, c’est la corruption notée sur place, c’est-à-dire, au centre de contrôle technique des véhicules automobiles (CCTVA). Il y a des gens préposés dehors qui proposent leur service au chauffeur ou conducteur moyennant une somme pour ne pas traîner et faire la visite de son véhicule le plus rapidement possible. Ce qui constitue un vrai parcours du combattant aux chauffeurs pour l’obtention du certificat d’aptitude technique. Une corruption mise à nu par les chauffeurs et conducteurs qui dénoncent ce fait et demandent aux autorités de régler ce fléau.