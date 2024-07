Scandale pénitentiaire - Mort de Serigne Fallou Ndao et conditions inhumaines : l'ASRED réclame justice et dignité pour tous

Un Engagement Fort pour le Changement

L’ASRED, à travers cette initiative déterminante, cherche à mobiliser l’opinion publique et à susciter une action concertée pour améliorer de manière significative les conditions de détention et promouvoir une justice équitable pour tous les détenus au Sénégal. Ces recommandations ambitieuses visent à transformer le paysage pénitentiaire et à assurer un traitement humain et respectueux des droits pour chaque individu touché par le système carcéral.