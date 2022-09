Sargal Zahra Iyane Thiam: « cette mobilisation montre qu'il y a la solidarité entre nous... rassurez-vous que ma position initiale vers la population de Sicap liberté restera la même... »

Zahra Iyane Thiam, zappée lors de la mise en place du nouveau gouvernement de combat du président de la République Macky Sall, dirigé par le premier ministre de la République, Amadou Ba, la population, amis, filles, fils, parents, imams, ASC de football et militants, tous présents ont voulu lui rendre un vibrant hommage à l’ex ministre de la microfinance, pour l’œuvre qu’elle accompli au quotidien dans sa localité. Cette dernière s’est dite très honorée par la présence de la population de Sicap liberté. Cette mobilisation dira t’elle montre « qu'il y a la solidarité entre nous et me prouve aussi que j'étais sur le bon chemin... rassurez-vous que ma position initiale vers la population de Sicap liberté restera la même... » a-t-elle déclaré.

Il y a deux élections qui ont eu lieu, et nous avons perdu, mais cette mobilisation me rassure. Nous faisons tous partie de la famille du président de la République Macky Sall, que ce soit moi ou l'actuel ministre de la microfinance...

Elle terminera par réitère son engagement, fidélité, loyauté envers le président de la République Macky Sall et envers la population de Sicap liberté pour continuer toujours à les servir.