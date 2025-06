Santé de Farba Ngom en prison : Les imams et notables de Matam plaident pour sa libération provisoire

À l’occasion d’une journée de prières dédiée à la paix, à la justice et à la concorde nationale, les imams et notables de la région de Matam ont exprimé leur profonde préoccupation face à l’incarcération prolongée de Farba Ngom, maire des Agnams et député à l’Assemblée nationale. Ils se disent particulièrement inquiets de son état de santé.



Un état de santé "incompatible avec la détention"

"Nous tenons également à alerter l’opinion nationale et internationale sur l’état de santé préoccupant de Monsieur Farba Ngom", ont-ils déclaré. Selon eux, "selon la justice elle-même et ses experts médicaux, son état de santé est incompatible avec la détention".



Au regard de ces éléments médicaux, les imams et notables appellent les autorités compétentes à "faire preuve d’humanité et de sagesse en accordant une liberté provisoire à Ngom, dans l’intérêt de sa santé fragilisée davantage par son incarcération depuis des mois."



Un plaidoyer humanitaire et apolitique

Ces imams et notables tiennent à préciser que "ce plaidoyer n’est guidé ni par une posture partisane, ni par une quelconque revendication politique, mais par un appel au respect de la dignité humaine, de la justice équitable, et de l’équilibre national. C’est un appel dans un esprit d’apaisement, de responsabilité citoyenne et de foi en l’avenir du Sénégal".



Dans leur communiqué, ces figures religieuses et locales rappellent que Farba Ngom a marqué leur région par "son engagement social constant, son soutien indéfectible aux populations les plus vulnérables, et son rôle de facilitateur dans de nombreux domaines essentiels à la vie communautaire". Son absence, soulignent-ils, a été "durement ressentie cette année, particulièrement durant les périodes sensibles du Ramadan et de la fête de la Tabaski. Pour la première fois depuis douze ans, les communautés ont vécu un Ramadan particulièrement éprouvant sur le plan économique et spirituel, marquant la fin d’un accompagnement social devenu au fil des années un pilier de la solidarité locale".