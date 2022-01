Santé : «PAXLOVID», le comprimé curatif contre la covid sera-t-il bientôt disponible sur le marché français?

Sera-t-il enfin le médicament curatif contre la Covid-19 ? La Haute Autorité de Santé devrait livrer ses conclusions sur l’efficacité d’un nouvel antiviral, le Paxlovid, d’ici fin janvier. Il ne devrait alors pas tarder à débarquer sur le marché.

Selon les spécialistes français, ce médicament réduirait de 89% le risque d’hospitalisation ou de décès chez les personnes développant des formes sévères de la Covid-19… Relayées aujourd’hui par le Journal français du dimanche, ces dernières données sur le Paxlovid, un nouveau médicament antiviral, ont été publiées par le laboratoire Pfizer qui n’a pas pour autant diffusé de résultats définitifs sur les essais cliniques. Ce médicament dispensé sous forme de comprimés et accessible en pharmacie est très attendu par les médecins. Pour l’anecdote, Pfizer n’a pas lésiné sur le marketing : Paxlovid, c’est la contraction de paix, love (amour) et Covid.

Outre-Atlantique, dès décembre dernier, l’agence américaine du médicament, la Food and Drug Administration (FDA), a autorisé l’accessibilité du Paxlovid aux patients de plus de 12 ans, positifs à la Covid-19 et risquant de développer des formes graves de la maladie. L’Agence européenne des médicaments a suivi le mouvement en autorisant exceptionnellement ce traitement seulement pour les adultes. Mais alors, pourquoi n’arrive-t-il pas jusqu’en France ? Actuellement, le gouvernement français négocierait le prix de l’antiviral avec le laboratoire Pfizer tout en calculant ses performances, mais aussi son niveau de sécurité. D’ici fin janvier, la Haute Autorité de Santé devrait livrer ses conclusions et surtout annoncer pour quels types de malades sera proposé le Paxlovid.

Un antiviral efficace sur le variant Omicron

Ce nouveau traitement sera-t-il véritablement efficace ou décevra-t-il ? Dans les colonnes du JDD, l’immunologiste Cecil Czerkinsky explique le mécanisme d’action du Paxlovid : « Il comprend deux médicaments, l’un empêchant la réplication du virus et l’autre déjà utilisé dans les traitements du VIH ou de l’hépatite C permettant de stabiliser le premier et d’allonger sa durée d’action ». Benjamin Rossi, infectiologue, précise que « comme tous les antiviraux dans le cadre d’une infection aiguë, celui-ci n’aura d’intérêt que si on le donne très tôt ».

Le Paxlovid, destiné aux personnes fragiles, devrait donc être administré juste après la découverte ou la confirmation de l’infection par un test positif. Le traitement est simple : trois comprimés matin et soir durant cinq jours. Autre bonne nouvelle : l’antiviral serait efficace sur le variant Omicron. Toutefois, les spécialistes de la santé restent unanimes : ce comprimé n’est pas un remède miracle et le vaccin reste l’arme de prévention à privilégier.