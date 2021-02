Santé : Les techniciens supérieurs en grève générale le mardi 23 février.

Ils l'ont annoncé ce samedi à Kaolack à l'occasion d'un face-à-face avec la presse locale. Ils, ce sont les membres du syndicat autonome des techniciens supérieurs de santé ( Satsus).



Ces blouses blanches déplorent ainsi la non régularisation de leur situation administrative d'où la mise en œuvre de leur plan d'action.



Selon le secrétaire général du Satsus à Kaolack, Oumar Bounkhatab Sow, il s'agit d'une grève générale de 24 heures le mardi 23 février avec centralisation des urgences anesthésiques, néphrologiques, biologiques et radiologiques. Le lundi 22 février, les zones centralisées des urgences seront définies sur les axes nord, sud et centre du pays.



Dans le cadre de leur plateforme revendicative, les techniciens supérieurs de Santé réclament leur reclassement dans leur nouveau corps d'accueil (administration de soins ou de service) et une indemnité de spécialisation paramédicale...