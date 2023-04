Santé: Le chef de l’Etat a effectué ce matin une visite de chantier à la future polyclinique de l’hôpital principal de Dakar

Pour constater l’état d’avancement des travaux, le président de la République Macky Sall s’est rendu au chantier de la polyclinique de l’hôpital principal de Dakar. Après le lancement des travaux en décembre 2021, le chef de l’Etat veut voir lui-même, comment progresse le chantier de ce joyau qui sera bâti pour un montant de 60 milliards de francs CFA sur fonds propres. Le Président Macky Sall s’est rendu compte de l’état d’avancement satisfaisant des travaux de cette infrastructure sanitaire qui sera livrée à la fin de l’année en cours. Très prochainement, le montage des équipements et des matériels médicalisés devra se faire avant l’inauguration de la polyclinique.







Bâtie sur une superficie de 20.000 m2, cette polyclinique disposera d’une zone 1 dédiée à l’hospitalisation avec une capacité de 100 chambres dont 07 suites VIP, 32 chambres VIP, 6 chambres standard et une hôtellerie de standard 5 étoiles.



Dans la zone 2 un plateau technique de nouvelle génération est prévu avec : 06 blocs opératoires certifiés, dont deux pour les greffes d'organes. Un service imagerie est également prévu (traitement médical, IRM, scanner, échographie, mammographie, radiographie, angiographie…)







Ce futur joyau sera également doté d'une pharmacie avec une gestion informatisée des médicaments. Il comportera en son sein un laboratoire d'analyse moderne, un service urgence réanimation et soins intensifs (10 lits) sans oublier l’oncologie (radiothérapie), l’unité de dialyse, la maternité, la cardiologie… Au total près 33 spécialités seront regroupées dans la polyclinique qui sera entièrement digitalisée, conformément au concept Smart building hôpital.