Vol présumé dans un atelier scolaire : trois élèves du Lycée technique François-Xavier Ndione arrêtés

Trois élèves remis à la police



Le 9 juillet 2026, Y. Guèye, adjoint au proviseur du Lycée technique François-Xavier Ndione, a conduit trois élèves au poste de police de Nguinth.



Les jeunes sont soupçonnés de vol et de tentative de vol avec effraction.



Libération les identifie comme Mouhamadou Moustapha Cissé, âgé de 21 ans, Mouhamed Ndiaye, 21 ans, et Abdoulaye Sarr, 20 ans. Tous seraient inscrits en troisième année d’électromécanique dans l’établissement.



Une bobine de moteur de climatiseur disparaît



Selon les déclarations de l’adjoint au proviseur rapportées par le quotidien, le vigile de l’établissement aurait aperçu Mouhamadou Moustapha Cissé accompagné d’un autre individu.



Les deux hommes auraient été vus quittant le département de froid et climatisation à bord d’une moto.



Après vérification, les responsables de l’établissement auraient constaté la disparition d’une bobine de moteur de climatiseur.



Un premier élève reconnaît les faits



Convoqué au bureau du proviseur, Mouhamadou Moustapha Cissé aurait reconnu les faits qui lui étaient reprochés.



Il aurait également restitué la bobine disparue.



Selon ses déclarations, Mouhamed Ndiaye et Abdoulaye Sarr se seraient introduits dans l’atelier de froid et climatisation après avoir défoncé une fenêtre située à l’arrière du bâtiment.



Les deux élèves auraient toutefois été surpris par le vigile de l’établissement.



Les trois suspects placés en garde à vue



Conduits au poste de police et interrogés, les trois élèves auraient reconnu les faits qui leur sont reprochés.



À l’issue de leur audition, ils ont été placés en garde à vue dans le cadre de la procédure.



L’enquête devra préciser le rôle attribué à chacun des mis en cause et établir les circonstances exactes de l’intrusion présumée dans l’atelier.