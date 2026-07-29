Sandiara : plainte contre X pour « pollution toxique »... Un mouvement citoyen dénonce six années de calvaire et interpelle la justice


Sandiara : plainte contre X pour « pollution toxique »... Un mouvement citoyen dénonce six années de calvaire et interpelle la justice

 La bataille pour la défense de l'environnement franchit un nouveau cap à Sandiara. Le Mouvement pour l'intérêt de Sandiara (MIS) a annoncé, ce mercredi 29 juillet 2026, avoir déposé une plainte contre X afin que toute la lumière soit faite sur ce qu'il qualifie de « catastrophe environnementale » affectant les populations depuis plusieurs années.

Dans un communiqué parvenu à Dakaractu Mbour, le coordonnateur du mouvement, Omar Sarr, affirme que les habitants de Sandiara vivent depuis plus de six ans sous l'emprise d'odeurs « nauséabondes et toxiques » qui proviendraient, selon le mouvement, d'unités industrielles implantées dans la zone industrielle.

Le Mouvement pour l'intérêt de Sandiara évoque une situation qu'il juge alarmante et affirme que ces nuisances auraient eu de lourdes conséquences sur la santé des populations. Il cite notamment des cas de décès de personnes âgées, des avortements à répétition et des maladies respiratoires chez des enfants. Ces affirmations relèvent des allégations du mouvement et feront partie des éléments susceptibles d'être examinés dans le cadre d'une éventuelle enquête.

Le MIS demande à la justice d'ouvrir des investigations afin d'établir les responsabilités et de vérifier les conditions d'installation des usines concernées, le respect des normes environnementales ainsi que l'application du Code du travail sénégalais.

Le mouvement dénonce également la présence présumée de dépotoirs d'ordures toxiques à proximité des habitations. Il soutient, par ailleurs, que certaines activités industrielles, notamment le recyclage du plomb et les usines de farine de poisson, méritent un examen approfondi par les autorités compétentes afin de vérifier leur conformité avec la réglementation applicable.

« C'est un combat de vie ou de mort pour les populations de Sandiara », martèle Omar Sarr, qui assure que son organisation ira jusqu'au bout pour obtenir que les responsabilités soient établies et que des mesures soient prises afin de protéger la santé des habitants.
Avec cette plainte contre X, le dossier de la pollution présumée à Sandiara entre désormais sur le terrain judiciaire. Les regards sont désormais tournés vers les autorités compétentes, appelées à se prononcer sur les suites qui seront réservées à cette procédure.

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Mercredi 29 Juillet 2026
Aliou Ba



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