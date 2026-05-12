Un nouveau bilan de santé très attendu pour Donald Trump

Donald Trump, 80 ans le mois prochain, va se soumettre à un bilan de santé annuel le 26 mai à l’hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, a annoncé la Maison-Blanche. D’après un communiqué, il s’agit d’examens de routine, notamment dentaires.



Le milliardaire républicain - le président le plus âgé à avoir prêté serment aux États-Unis – n’échappe pas aux questions et spéculations sur sa santé, même si elles sont loin d’atteindre l’intensité de celles posées pour son prédécesseur, le démocrate Joe Biden. Il assure régulièrement à la presse être en bonne santé physique et mentale. En octobre dernier, Donald Trump avait effectué sa deuxième visite médicale de 2025.



Le bulletin médical publié après cet examen de routine indiquait qu’il était “en excellente santé” et que son âge cardiaque était “d’environ 14 ans plus jeune que son âge chronologique” (son âge réel). Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, le dirigeant américain a été vu de temps à autre avec des hématomes sur la main droite, parfois maquillés.



La Maison-Blanche a attribué ses marques à sa prise régulière d’aspirine à des fins cardiovasculaires. L’exécutif a également révélé que Donald Trump souffrait d’insuffisance veineuse chronique, une affection répandue et bénigne, causant des gonflements ou encore des crampes.