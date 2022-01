Sanctions contre leur pays : les ressortissants maliens au Sénégal fustigent la décision de la CEDEAO.

Dans les locaux de Frapp France dégage, l'Association des Ressortissants de Bougouni et environs (ARBE) et les Associations de Renforcement de l'Amitié entre le Mali et le Sénégal (ARAMS) ont tenu une conférence de presse pour dénoncer la décision de la CEDEAO contre le Mali. Organisés autour des associations, ces derniers considèrent cette décision comme un recul démocratique. Selon le Président de la Plateforme de la jeunesse, Mohamed El Dicko, cette décision est injuste et unilatérale. « Ce combat interpelle toutes les forces vives de la nation. Nous dénonçons cette décision de la CEDEAO et nous ne nous laisserons pas faire... », a déclaré le président de la Plateforme de la jeunesse.

Pour rappel, le gouvernement malien a aussi condamné ce qu'il a qualifié de sanctions « illégales et illégitimes » imposées au pays par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Toutefois, les ressortissants maliens au Sénégal comptent organiser un grand rassemblement dans les jours à venir si la CEDEAO ne revient pas sur sa décision...