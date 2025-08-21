Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang

Le Sénégal par la voix de son ministère de l'Intégration Africaine et des Affaires Étrangères a réagi aux sanctions faites par les autorités américaines contre des magistrats de la CPI, dont Mame Mandiaye Niang, procureur adjoint de cette Cour internationale. Le Sénégal a exprimé son « étonnement » après l’annonce de sanctions américaines contre quatre magistrats de la Cour pénale internationale (CPI), dont le juge sénégalais Mame Mandiaye Niang.



Dans un communiqué rendu public, ce jeudi 21 août 2025, " le Sénégal invite les autorités américaines à retirer ces sanctions qui constituent une « grave atteinte au principe de l’indépendance de la justice et au droit des Magistrats de la Cour d’exercer de façon libre et sereine le mandat qui leur est confié par les 125 Etats membres parties au statut de la CPI ».



Le communiqué indique également que le Sénégal, en tant que pays ayant ratifié le Statut de Rome, exprime sa « pleine solidarité » à Monsieur NIANG et aux autres magistrats visés. Le pays « réaffirme son soutien indéfectible à la CPI » dans sa mission au service de la justice pénale internationale.



Le Sénégal appelle enfin les États Parties à la CPI à réaffirmer leur solidarité et à redoubler d'efforts pour que les magistrats et tout le personnel de la Cour puissent accomplir leur mission en toute indépendance, « sans menaces ni restrictions ».

