Saly : Une résolution du Forum Civil contre les détournements de deniers publics en gestation.

Le Forum Civil et ses démembrements, au niveau national, ainsi que des représentants de la Direction générale des Douanes et de celle des Impôts et Domaines, échangent depuis ce samedi 15 janvier 2022 sur des sujets qui portent ‘’sur les réformes juridiques et la mobilisation des ressources domestiques au Sénégal’’. Un atelier national qui a regroupé plusieurs dizaines d’acteurs autour de la table pour discuter des ‘’méthodes de mobilisation des ressources’’, mais également relever ‘’les contraintes que ces directions citées initialement, ont, mais aussi les défis à relever pour une mobilisation efficace des ressources’’.



Partie prenante de cette rencontre, Birahime Seck, coordonnateur général du Forum Civil, a fait part de la production d’une résolution dédiée à ces détournements de deniers publics qui, ces derniers temps, sont au cœur de l’actualité économique sénégalaise.



‘’Aujourd’hui, nous sommes en face de multiples détournements ou bien d’évènements qui frisent le détournement de deniers publics ou bien de malversations financières. Il est quand même incompréhensible que des personnes se décarcassent pour mobiliser des ressources, que des organisations de la Société civile se mobilisent également pour accompagner le gouvernement et à côté qu’on se rende compte qu’il y a une impunité qui est favorisée par un laxisme ou bien même par la neutralisation de certains corps de contrôle’’, a confié Birahime Seck qui trouve là une situation qui légitime cette rencontre qui regroupe, ‘’toutes les sections du Forum Civil au niveau du Sénégal pour les capaciter sur les techniques de mobilisation de ressources, les dépenses fiscales, les flux financiers illicites mais aussi pour capaciter les parties prenantes sur les moyens de prévention de prévarication de ressources publiques à travers l’instrument qu’on appelle la déclaration de patrimoine, mais également à travers l’instrument qu’on appelle le parquet national financier’’.





Donc, tous ces instruments-là seront mobilisés aujourd’hui pour capaciter les membres du Forum Civil pour faire face aux éventuels détournements dans ce pays, a indiqué Birahime Seck qui promet la sortie, à l’issue de cet atelier, d’une résolution pour analyser tous ces détournements de deniers publics.



‘’Aujourd’hui, nous avons accueilli ces deux directions pour mieux comprendre leur travail, mais également leurs défis, ainsi nous, Forum Civil, on aura la possibilité de bâtir un plaidoyer, pour non seulement les accompagner, mais également continuer à demander au gouvernement d’être transparent dans l’utilisation des ressources qui sont mobilisées par les deux directions’’, dira-t-il pour conclure.