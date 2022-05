Saly : Tentative d'assassinat à Saly Diacksao...

Une histoire rocambolesque s'est produite dans la commune de Saly, précisément à Saly Diacksao où une fille envoyée par sa tante a échappé de justesse à un meutre.Après plusieurs heures d'attente, la tante de la jeune fille est allée s'enquérir de la situation, et malheureusement, elle tombera sur une scène ubuesque. La demoiselle sera trouvée par terre, un jeune lui administrant des coups à l'aide d'une brique dans un bâtiment inhabité...C'est ainsi que son père, Thierno Ibrahima Diallo, va se lancer avec l'assassin dans une course poursuite effrénée au bout de laquelle le père de la fille prendra le dessus.Selon les informations recueillies par Dakaractu Mbour, le jeune malfrat habiterait Rufisque et aurait même livré le numéro de sa mère. Et toujours selon nos informations, le jeune homme avait par devers lui, un sac contenant une paire de ciseaux, des soutiens-gorge ainsi que divers accessoires pour femme.La thèse du sacrifice n'est toutefois pas écartée.Nous y reviendrons...